МИД Беларуси сообщил о нападении на посольство республики в Чехии

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Министерство иностранных дел Беларуси сообщилоПо словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, инцидент случился ночью 21 октября в Праге. Неизвестный распылил краску, краской было залито ограждение. В итоге, была испорчена не только фронтальная часть ограждения по всей длине, но и металлические ворота, калитка, переговорные устройства, вывески."Чешские правоохранители сработали оперативно, прибывший наряд задержал злоумышленника. Мотивы и личность вандала не разглашаются. Рассчитываем, что чешскими компетентными органами в соответствии с Венской конвенции будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия.В ряде стран Евросоюза наши дипломаты, в принципе, находятся под постоянным давлением в рамках своей работы. В этой связи акты вандализма в отношении загранучреждений - не редкость. Какие-то из них становятся достоянием общественности, о каких-то мы даже не сообщаем. Главное здесь - насколько принимающая сторона ведет себя порядочно и выполняет свои обязательства по Венской конвенции, так как ряд просто вопиющих случаев до сих пор остается без субстантивной реакции", - заключил представитль