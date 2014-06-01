Беларусь ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году

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совершит полет на Международную космическую станцию в 2023 году. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил глава управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси, замруководителя агентства по космическим исследованиям академии."Было принято решение о возможности участия нашего белорусского космонавта в полете… Сейчас идет работа по отбору (кандидатуры) для возможного запуска в следующем году на МКС нашего космонавта", - сказал Пётр Витязь.По его словам, согласно договоренностям президентов Беларуси и РФ выполняется совместный проект по космическому полету гражданина Беларуси на российский сегмент. В этой связи реализуемая сейчас белорусская космическая программа дополнена мероприятиями по отбору, подготовке кандидатов на космический полет, послепилотной реабилитации белорусского космонавта, а также формированию научной программы полета.Напомним, Национальная академия наук Беларуси 14 июня направила список из 29 кандидатов для полёта на МКС. Ранее сообщалось, что полёт планируется осенью 2023 года на российском корабле "Союз МС".