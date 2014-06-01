Большой театр Беларуси выступит с гастролями в Москве

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

пройдут на исторической сцене Большого театра России с 25 по 29 октября.Как пояснили в пресс-центре учреждения, на этот раз белорусские артисты привезли в Москву 2 спектакля: оперу "Дикая охота короля Стаха" и "Щелкунчик".Главные партии в "Дикой охоте короля Стаха" исполняют ведущие солисты труппы. Среди них выпускники Молодежной оперной программы Большого театра Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.Два года назад худрук театра Валентин Елизарьев предложил новую редакцию своей постановки "Щелкунчика" 1982 года. К премьере восстановили декорации сценографа Евгения Лысика, создали новые костюмы.Большие театры РФ и Беларуси связывает многолетняя дружба. Первые выступления белорусской труппы на сцене ГАБТа состоялись в 1940 году и регулярно проходили с 1955 вплоть до сегодняшнего времени. За эти 80 лет Минск представил в Москве не менее 60 спектаклей.