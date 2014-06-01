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      • Большой театр Беларуси выступит с гастролями в Москве

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:36
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      Гастроли Большого театра Беларуси пройдут на исторической сцене Большого театра России с 25 по 29 октября.

      Как пояснили в пресс-центре учреждения, на этот раз белорусские артисты привезли в Москву 2 спектакля: оперу "Дикая охота короля Стаха" и "Щелкунчик".

      Главные партии в "Дикой охоте короля Стаха" исполняют ведущие солисты труппы. Среди них выпускники Молодежной оперной программы Большого театра Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.

      Два года назад худрук театра Валентин Елизарьев предложил новую редакцию своей постановки "Щелкунчика" 1982 года. К премьере восстановили декорации сценографа Евгения Лысика, создали новые костюмы.

      Большие театры РФ и Беларуси связывает многолетняя дружба. Первые выступления белорусской труппы на сцене ГАБТа состоялись в 1940 году и регулярно проходили с 1955 вплоть до сегодняшнего времени. За эти 80 лет Минск представил в Москве не менее 60 спектаклей.
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