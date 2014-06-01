Белорусские пограничники пресекли вытеснение беженцев с территории Польши

Сегодня, 24 октября, Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что белорусские пограничники пресекли попытку вытеснения на территорию республики мигрантов польскими силовиками с территории Польши.
Как пояснили в ведомстве, польские пограничники на двух служебных авто доставили беженцев к заградительному забору на границе с Беларусью.
"Открыв калитку, предназначенную для миграции животных, польские военнослужащие попытались вытеснить иностранцев на белорусскую территорию. Белорусский пограничный наряд, прибывший на место, не допустил нарушения границы. Польские силовики быстро закрыли калитку, погрузили беженцев обратно в транспортные средства и увезли в неизвестном направлении", - добавили в ГПК.