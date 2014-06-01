Белорусские пограничники пресекли вытеснение беженцев с территории Польши

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Сегодня, 24 октября, Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, чтона территорию республики мигрантов польскими силовиками с территории Польши.Как пояснили в ведомстве, польские пограничники на двух служебных авто доставили беженцев к заградительному забору на границе с Беларусью."Открыв калитку, предназначенную для миграции животных, польские военнослужащие попытались вытеснить иностранцев на белорусскую территорию. Белорусский пограничный наряд, прибывший на место, не допустил нарушения границы. Польские силовики быстро закрыли калитку, погрузилиобратно в транспортные средства и увезли в неизвестном направлении", - добавили в ГПК.