Лукашенко заявил, что банковская система Беларуси выдержала санкции

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Александрзаявил, что. Об этом он сказал, когда принимал с докладом главу правления Национального банка республики Павла Каллаура."Введены беспрецедентные санкции, год фактически проработали в этом режиме. Нужно отдать должное и экономике, и особенно банковской системе - мы выдержали эти санкции", - сказал Президент.Вместе с тем он призвал ни в коем случае не успокаиваться.Белорусский лидер поинтересовался у главы Нацбанка, как банковская система была мобилизована и реагировала на беспрецедентное санкционное давление.Кроме того, он затронул тему мер по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешне-торговым операциям."Ситуация в этом плане усложнилась. Тут не от нас зависит, больше зависит от наших партнеров - западных банков. Тем не менее, вроде бы справляемся. Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях", - заключил белорусский лидер.