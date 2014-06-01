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      • Лукашенко заявил, что банковская система Беларуси выдержала санкции

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 12:28
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что банковская система страны выдержала санкции. Об этом он сказал, когда принимал с докладом  главу правления Национального банка республики Павла Каллаура.

      "Введены беспрецедентные санкции, год фактически проработали в этом режиме. Нужно отдать должное и экономике, и особенно банковской системе - мы выдержали эти санкции", - сказал Президент.

      Вместе с тем он призвал ни в коем случае не успокаиваться.

      Белорусский лидер поинтересовался у главы Нацбанка, как банковская система была мобилизована и реагировала на беспрецедентное санкционное давление.

      Кроме того, он затронул тему мер по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешне-торговым операциям.

      "Ситуация в этом плане усложнилась. Тут не от нас зависит, больше зависит от наших партнеров - западных банков. Тем не менее, вроде бы справляемся. Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях", - заключил белорусский лидер.
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