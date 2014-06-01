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      • Почти 295 000 европейцев посетили Беларусь по безвизовому режиму

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 11:17
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      Почти 295 000 европейцев посетили Беларусь по безвизовому режиму.

      В частности, по информации Государственного пограничного комитета, с момента введения безвизового проезда для соседних европейских стран, республика приняла 294 714 иностранных граждан: 189 927 граждан Литвы, 71 014 граждан и 21 842 неграждан Латвии и 11 931 граждан Польши.

      В ведомстве добавили, что за минувшую неделю в Беларусь без виз въехали 5 559 человек: 3624 гражданина Литвы, 1230 граждан и 373 неграждан Латвии, 332 гражданина Польши.
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