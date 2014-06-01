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      • Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 10:46
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок.

      "Опираясь на прочное единство партии и народа, Вы уверенно ведете Великий Китай к цели построения модернизированного социалистического государства. Эта цель будет достигнута уже к 100-летнему юбилею образования КНР.

      Поддержка свыше 90 млн китайских коммунистов ярко подтверждает ваш высокий авторитет и правильность выбора пути развития Китая.

      Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства», - сказано в поздравлении главы государства.
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