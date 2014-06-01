Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

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Александрс переизбранием на третий срок."Опираясь на прочное единство партии и народа, Вы уверенно ведете Великий Китай к цели построения модернизированного социалистического государства. Эта цель будет достигнута уже к 100-летнему юбилею образования КНР.Поддержка свыше 90 млн китайских коммунистов ярко подтверждает ваш высокий авторитет и правильность выбора пути развития Китая.Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства», - сказано в поздравлении главы государства.