  • » » До 1 января все учреждения, которые планируют обучать дошкольников, а также предоставлять общее среднее и специальное образование, должны получить лицензию

      • До 1 января все учреждения, которые планируют обучать дошкольников, а также предоставлять общее среднее и специальное образование, должны получить лицензию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 10:11
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      До 1 января все учреждения, которые планируют обучать дошкольников, а также предоставлять общее среднее и специальное образование, должны получить лицензию. Требования к образовательным учреждениям всех форм собственности одинаковы.

      По словам глава Департамента контроля качества образования Минобразования, "Закон о лицензировании" прописывает, какие требования должны быть выполнены соискателями лицензии.

      "Это - наличие учебной и программной документации, мебели, инвентаря, условий для получения образования лицами с особым развитием, укомплектованность педагогическими кадрами. К этому добавляется максимальное количество обучающихся, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и режима, прохождение государственной аккредитации, реализация комплекса образовательных программ, предусмотренных для соответствующего типа учреждения», - пояснил Михаил Мирончик.
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