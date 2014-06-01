До 1 января все учреждения, которые планируют обучать дошкольников, а также предоставлять общее среднее и специальное образование, должны получить лицензию

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, которые планируют обучать дошкольников, а также предоставлять общее среднее и специальное образование, должны. Требования к образовательным учреждениям всех форм собственности одинаковы.По словам глава Департамента контроля качества образования Минобразования, "Закон о лицензировании" прописывает, какие требования должны быть выполнены соискателями лицензии."Это - наличие учебной и программной документации, мебели, инвентаря, условий для получения образования лицами с особым развитием, укомплектованность педагогическими кадрами. К этому добавляется максимальное количество обучающихся, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и режима, прохождение государственной аккредитации, реализация комплекса образовательных программ, предусмотренных для соответствующего типа учреждения», - пояснил Михаил Мирончик.