В Раду внесли постановление о признании Беларуси "оккупированной" Россией.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В Раду внесли"Украина признает Беларусь временно оккупированной РФ! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную раду", — написал украинский депутат Алексей Гончаренко в соцсети.По его словам, постановление направлено на лишение правительства Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства государства в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Беларуси.