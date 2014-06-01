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      • В Раду внесли постановление о признании Беларуси "оккупированной" Россией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 18:13
      (голосов: 0)
      В Раду внесли постановление о признании Беларуси "оккупированной" Россией.

      "Украина признает Беларусь временно оккупированной РФ! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную раду", — написал украинский депутат Алексей Гончаренко в соцсети.

      По его словам, постановление направлено на лишение правительства Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства государства в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Беларуси.
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