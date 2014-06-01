В Раду внесли постановление о признании Беларуси "оккупированной" Россией.
"Украина признает Беларусь временно оккупированной РФ! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную раду", — написал украинский депутат Алексей Гончаренко в соцсети.
По его словам, постановление направлено на лишение правительства Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства государства в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Беларуси.