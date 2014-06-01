Камеры на дорогах Минска начали сканировать автомобили на техосмотр

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Установленные в Минске вдоль автодорогфото-и видеофиксации начали. Об этом заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций.В ведомстве напомнили, что с 1 марта в республике за отсутствие техосмотра, зафиксированной работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предусмотрена административная ответственность.Система работает так: камера распознает номер автомобиля, который сверяют с базой данных «Белтехосмотра». Если машина не прошла ТО, ее владельцу сперва вынесут предупреждение, а при повторном нарушении - штраф на 0,5 базовой величины (16 рублей).