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      • Камеры на дорогах Минска начали сканировать автомобили на техосмотр

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:06
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      Установленные в Минске вдоль автодорог камеры фото-и видеофиксации начали контролировать наличие гостехосмотра. Об этом заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

      В ведомстве напомнили, что с 1 марта в республике за отсутствие техосмотра, зафиксированной работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предусмотрена административная ответственность.

      Система работает так: камера распознает номер автомобиля, который сверяют с базой данных «Белтехосмотра». Если машина не прошла ТО, ее владельцу сперва вынесут предупреждение, а при повторном нарушении - штраф на 0,5 базовой величины (16 рублей).
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