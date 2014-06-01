Камеры на дорогах Минска начали сканировать автомобили на техосмотр

Установленные в Минске вдоль автодорог камеры фото-и видеофиксации начали контролировать наличие гостехосмотра. Об этом заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
В ведомстве напомнили, что с 1 марта в республике за отсутствие техосмотра, зафиксированной работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предусмотрена административная ответственность.
Система работает так: камера распознает номер автомобиля, который сверяют с базой данных «Белтехосмотра». Если машина не прошла ТО, ее владельцу сперва вынесут предупреждение, а при повторном нарушении - штраф на 0,5 базовой величины (16 рублей).