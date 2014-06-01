Беларусь не будет закрывать границы, заявил Лукашенко

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Сегодня, 21 октября, Александрзаявил, что Беларусь обеспечивает свою безопасность и. Данную тему он затронул во время посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области."Мир очень открыт, взаимозависим. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Пока мы справляемся. Будем стараться справиться", - сказал Президент.Он напомнил, что недавно правоохранители обезвредили банду террористов."И это еще не все. Они собрались совершать на территории нашей страны преступления. Что еще надо для доказательства того, что нам спокойно жить не дадут? Да, можно закрыть въезд, можно запретить. Но вы не думайте, что мы не работаем на пунктах пропуска и пересечения. Современные средства контроля дают нам такую возможность работать. Это во-вторых. А в-третьих, что, у нас внутри страны не хватает "свядомых", сволочей, идиотов и мерзавцев, которые за 500 долларов, как вы видели, готовы сегодня совершать какие-то там деяния и преступления? Поэтому мир такой, что черт его знает, откуда ждать гадости и пакости. Думаю, что нам нужно просто работать", - заключил белорусский лидер.