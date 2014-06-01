Лукашенко назвал слухи о мобилизации в Беларуси безосновательными

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Александро якобы проводимой в республике. Данную тему он затронул, когда посещал полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей."Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему ружье и отправили в часть. Пусть опустятся на землю и покажут вам, журналистам, куда мы направили этих людей. А вы поедете туда и поговорите с ними или побудете на тренировках. Если такие есть.Мы извлекаем уроки из опыта некоторых недостатков мобилизации в РФ. Человеку послали повестку, а его давно нет. Некоторые поумирали и прочее. Поэтому поставлена задача через военкоматы отработать - первое - систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Значит, это или SMS-сообщение, или радио, или через руководителей и прочее.То есть, отработать пути, как достучаться до человека, которого мы хотим мобилизовать. Дальше: нашли его, пригласили в военкомат, уточнили, посмотрели на него - годится/не годится. Все, иди, парень, отдыхай. Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели, измерили параметры, грубо говоря, иди работай! Какая здесь мобилизация?!Пока просто идет сверка списков, и это делается каждый год на регулярной основе. Порой отдельные части доукомплектовываются путем проведения проверочных сборов. Это мы проводим годами", - пояснил Президент.Он уточнил у военного руководства, проводится ли сейчас где-то проверочный сбор, ему доложили, что нет.По словам главы государства, для Беларуси очень важна территориальная оборона, и этому направлению он всегда уделял особое внимание."Каждый должен уметь защищать свой дом. Мы тоже проверки эти проводили. Еще один вид войск на базе сельских советов - народное ополчение. То есть, каждый должен уметь воевать, стрелять. Как моя мать говорила: "Сынок, учись - за плячыма насiць не трэба". У меня и в семье такой подход, несмотря на то, что я президент. Мои дети - все военные. И даже меньший. Они готовятся себя защитить и не только себя - страну надо защищать", - заключил белорусский лидер.