Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова

Сегодня, 20 октября, Владимир Зеленский ввел санкции против супруг президента Беларуси Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
На сайте президента Украины выложены списки лиц и организаций, попавших под украинские санкции. Среди них значатся Галина Лукашенко (1955 года рождения), жена президента Беларуси, а также супруга и дочка первого дипломата России - Мария Лаврова (1950 года рождения) и Екатерина Винокурова (в девичестве Лаврова, 1983 года рождения).
Согласно документу, санкции включают в себя блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины.