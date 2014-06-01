Зеленский ввел санкции против жен Лукашенко и Лаврова

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Сегодня, 20 октября, Владимирпрезидента Беларуси Александраи главы МИД РФ СергеяНа сайте президента Украины выложены списки лиц и организаций, попавших под украинские санкции. Среди них значатся Галина Лукашенко (1955 года рождения), жена президента Беларуси, а также супруга и дочка первого дипломата России - Мария Лаврова (1950 года рождения) и Екатерина Винокурова (в девичестве Лаврова, 1983 года рождения).Согласно документу, санкции включают в себя блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины.Санкции будут действовать 10 лет.