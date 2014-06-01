  • » » В Беларуси сообщили о готовности армии реагировать на провокации

      • В Беларуси сообщили о готовности армии реагировать на провокации

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 16:21
      (голосов: 0)
      Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях. Такое заявление сегодня, 20 октября, сделал министр обороны республики. 

      "Предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях.

      Задачи боевого дежурства выполняются в усиленном режиме. Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками", - пояснили генерал-лейтенант Виктор Хренин.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь