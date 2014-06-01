В Беларуси сообщили о готовности армии реагировать на провокации

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на западном и северо-западном направлениях. Такое заявление сегодня, 20 октября, сделал министр обороны республики."Предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях.Задачи боевого дежурства выполняются в усиленном режиме. Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками", - пояснили генерал-лейтенант Виктор Хренин.