Лукашенко назвал условие для спокойной жизни в Беларуси

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Александрпредложил гражданам делать то, что он говорит, если у них есть желание обеспечить себе стабильную"Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - сказал Президент.По его словам, подготовка к парламентским выборам 2024 года должна сводиться не только к реагированию на те или иные возможные действия, наподобие того, как "выйти и в коротких юбчонках с разрезом до пояса цветочками помахать"."Необходимо информировать население о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы люди могли сами осознанно делать выводы и принимать решения.Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все: "Вот, это проблема, Лукашенко народ запугать хочет". Наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто. А народ потом пусть принимает решение", - заключил глава государства.