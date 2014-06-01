В Беларуси заявили, что явных признаков подготовки Запада к агрессии нет

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На данный момент не наблюдается, но такая опасность остается. Такое заявление сегодня, 20 октября, сделал Госсекретарь Совбеза Беларуси."Несмотря на отсутствие в настоящее время явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии, опасность возможного задействования развернутых у наших границ войск против Беларуси остается. Подтверждение этому - беспрецедентное наращивание присутствия воинских формирований США и НАТО в восточноевропейском регионе.Убежден, развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против РФ и Беларуси как ее ближайшего союзника. В Европе на постоянной основе дислоцируется свыше 60 000 военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также примерно 35 000 в рамках проводимых операций в Восточной Европе, из которых более 22 000 сконцентрировано в Польше и странах Балтии. Помимо сухопутной, в европейской зоне созданы авиационная и военно-морская группировки, которые насчитывают свыше 2200 боевых самолетов, в том числе в сопредельных государствах - около 150", - сказал Александр Вольфович.По его словам, рост интенсивности проводимых учений Западом с одновременным ростом количества привлекаемых сил и средств, полеты на постоянной основе американской стратегической бомбардировочной авиации в воздушном пространстве соседних с Беларусью стран, ударные темпы развития военной инфраструктуры, включая модернизацию военных аэродромов Польши и стран Балтии, военно-морских баз, реконструкцию учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО."В целом уже сегодня созданная инфраструктура обеспечивает оперативную переброску и размещение войск с континентальной части США численностью до дивизии и эскадрильи боевой авиации. То есть более 20 000 человек. Не говоря о том, что приведение в готовность к применению базы США противоракетной обороны в Польше может заметно нарушить существующий баланс сил в регионе. Стоящие на ее вооружении пусковые установки способны не только бороться с воздушными целями, но и нанести серьезный удар как по всей территории Беларуси, так и по большей части европейской территории РФ", - сказал госсекретарь.