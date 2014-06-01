Минздрав: более 6,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

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прошли. Как пояснили в Министерстве здравоохранения страны, 1 дозу вакцины против коронавируса получили свыше 6,61 млн человек.Завершили курс вакцинации в Брестской области более 899,3 тысяч человек, Витебской - свыше 797,6 тысяч, Гомельской - более 983,3 тысяч, Гродненской - свыше 702,6 тысяч.В Минске прошли полный курс вакцинации более 1,31 млн человек, в Минской области - свыше 996,2 тысяч, Могилевской - более 695,2 тысяч.Кроме того, примерно 114 000 сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации. Одну дозу вакцины получили свыше 214,7 тысяч детей 5-17 лет, из них более 190,2 тысяч прошли полный курс вакцинации.Таким образом, охват 1 дозой вакцины достиг 71,4% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,2% населения.