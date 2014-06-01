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      • Путин объявил военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 18:44
      (голосов: 0)
      Сегодня, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионахДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

      Российский лидер поручил кабмину РФ в течение 3 дней представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

      Кроме того, сегодняшним указом он ввел в приграничных с Украиной регионах России средний уровень реагирования, а в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности.

      Помимо этого, уровень базовой готовности вводится в остальных субъектах РФ.
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