Путин объявил военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

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Сегодня, 19 октября, Владимирподписал указ оРоссийский лидер поручил кабмину РФ в течение 3 дней представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.Кроме того, сегодняшним указом он ввел в приграничных с Украиной регионах России средний уровень реагирования, а в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности.Помимо этого, уровень базовой готовности вводится в остальных субъектах РФ.