Путин объявил военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Сегодня, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Российский лидер поручил кабмину РФ в течение 3 дней представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.
Кроме того, сегодняшним указом он ввел в приграничных с Украиной регионах России средний уровень реагирования, а в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности.
Помимо этого, уровень базовой готовности вводится в остальных субъектах РФ.