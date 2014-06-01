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      • Министр обороны Беларуси: мы ни на кого не собираемся нападать

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:50
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      Региональная группировка войск и сил Беларуси и России обеспечивает безопасность по всему периметру Союзного государства (СГ). Об этом сегодня, 18 октября, заявил министр обороны республики.

      "Приняты решения в рамках коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и РФ приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите СГ. Сама региональная группировка - это сложный организм, состоящий из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, войска, различные системы обеспечения. С момента создания этого компонента СГ отработаны различные варианты ее развертывания и применения.

      Сегодня, исходя из складывающейся обстановки, мы действуем поэтапно, реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. Мы уверены, что это обеспечит безопасность по всему периметру СГ в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности", - сказал Виктор Хренин.

      По его словам, в сложившейся обстановке принимается целый комплекс мер стратегического сдерживания - как несилового, так и силового характера.

      "Войска и силы уже выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме по охране госграницы, предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. Войска и силы на ротационной основе выполняют задачи на южных рубежах страны, вырабатываются варианты адекватного реагирования на изменения обстановки.

      Все эти меры стратегического сдерживания, по словам министра, обеспечивают демонстрацию и готовность к защите страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору. Но все же основой нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться. Как не раз подчеркивал глава нашего государства: Минская площадка открыта для такого рода взаимодействия", - отметил глава ведомства.

      Он добавил, что все проводимые мероприятия - только реакция на действия оппонентов и Беларусь ни на кого не собирается нападать: "Еще раз подчеркиваю: задача этой группировки сугубо оборонительная, и все проводимые мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящее у наших границ".
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