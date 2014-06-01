Лукашенко напомнил, как хихикали в России "либерасты", но время показало, кто был прав

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Беларуси и России надо держаться друг возле друга. Об этом Александрзаявил в ходе встречи с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным."Когда-то, я помню, грубо скажу:. Когда я сказал, что придет время (года 2 тому назад), когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все: "Ну как это так, что!?" Что мы видим сегодня? Мы это сегодня и видим.Поэтому нам нужно держаться друг около друга. Не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить. Типа нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. Все понятно, роли распределила история.Все-таки то, что говорят о Беларуси в РФ, и то, что не говорят, замалчивая… Для вас, наверное, это не большой секрет, так как вы можете видеть за цифрами, строчками реальную картину. Но люди не очень, особенно раньше, понимали, что тут происходит. Порой нас критиковали ни за что. Я понимаю, есть некая (была) ревность, еще что-то. Разные были причины. Поэтому такого уровня человек, как вы, публичный человек, который видит реалии… Я надеюсь, что об этом (о том, как и чем живет Беларусь) узнает каждый не только русский человек, но и россиянин. В этом большой мой интерес, потому что нам жить вместе.Такой человек, как вы, анализируя события, видя реалии, сделает, думаю, правильные выводы. Это не только мой интерес. Это интерес Минска и Москвы. Это интерес русского и белорусского народов, россиян всех и белорусов", - сказал Президент.