КГБ рассказал о попытках Запада подорвать отношения Беларуси с Россией

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Западные спецслужбы по-прежнему ставят целью смену власти в Беларуси. Такое заявление сегодня, 18 октября, сделал глава Комитета государственной безопасности республики."Цель не меняется - смена власти как попытка изменить геополитическую ориентацию. Через все каналы пытаются разорвать все. И чем ситуация стабильнее, тем активнее эти попытки.Одна из задач беглых оппозиционеров и их кураторов - вовлечь молодежь в деструктивные действия. Вероятно, во время повышения цен на обучение будут попытки вызвать протестное движение в студенческой среде и вернуть ситуацию на этап 2020 года. Вы должны это все учитывать, потому что у вас есть дети", - сказал Иван Тертель.