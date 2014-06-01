Совбез Беларуси заявил, что не планирует объявлять мобилизацию

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и вступления Минска в военные действия не планируется, белорусский силовой блок в текущих условиях может обеспечить безопасность граждан. Такое заявление сегодня, 18 октября, сделал Госсекретарь"Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно. Но свое государство мы защитим, если грянет гром, если какие-то чумные головы переступят наши границы, мы мобилизуемся и встанем на защиту своей страны. В сегодняшних условиях силовой блок в состоянии обеспечить безопасность наших граждан, вас в том числе".Обстановка вокруг Беларуси сложная и напряженная. Запад обвиняет республику, пытается втянуть в военный конфликт. Пытается милитаризоваться, проводя множество учений", - сказал Александр Вольфович.Он особо подчеркнул, что в Беларуси "никакой паники быть не должно": "Каждый должен заниматься своим делом: вы - поднимать экономику, военные -защищать и обеспечивать военную безопасность нашей страны, и все будет у нас хорошо".