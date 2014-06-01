Совбез Беларуси заявил, что не планирует объявлять мобилизацию

Мобилизации и вступления Минска в военные действия не планируется, белорусский силовой блок в текущих условиях может обеспечить безопасность граждан. Такое заявление сегодня, 18 октября, сделал Госсекретарь Совбеза республики.
"Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно. Но свое государство мы защитим, если грянет гром, если какие-то чумные головы переступят наши границы, мы мобилизуемся и встанем на защиту своей страны. В сегодняшних условиях силовой блок в состоянии обеспечить безопасность наших граждан, вас в том числе".
Обстановка вокруг Беларуси сложная и напряженная. Запад обвиняет республику, пытается втянуть в военный конфликт. Пытается милитаризоваться, проводя множество учений", - сказал Александр Вольфович.
Он особо подчеркнул, что в Беларуси "никакой паники быть не должно": "Каждый должен заниматься своим делом: вы - поднимать экономику, военные -защищать и обеспечивать военную безопасность нашей страны, и все будет у нас хорошо".