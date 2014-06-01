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      • В Беларуси допустили применение превентивных мер при угрозе стране

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 18:54
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      Беларусь оставляет за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения. Такое заявление сегодня, 17 октября, сделал глава департамента военного сотрудничества министерства обороны на брифинге для иностранных военных дипломатов.

      "Республика будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы, и оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - сказал Валерий Ревенко.
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