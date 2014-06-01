Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства - Хренин

Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства. Такое заявление сегодня, 17 октября, сделал министр обороны республики.
Данную тему Виктор Хренин затронул в ходе встречи с коллективом Минского тракторного завода.
"Сама региональная группировка войск и сил -это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские", - добавил глава ведомства.