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      • Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства - Хренин

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:56
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      Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства. Такое заявление сегодня, 17 октября, сделал министр обороны республики.

      Данную тему Виктор Хренин затронул в ходе встречи с коллективом Минского тракторного завода.

      "Сама региональная группировка войск и сил -это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские", - добавил глава ведомства.
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