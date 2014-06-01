Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства - Хренин

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Российско-белорусскаяприступила к выполнению. Такое заявление сегодня, 17 октября, сделал министр обороны республики.Данную тему Виктор Хренин затронул в ходе встречи с коллективом Минского тракторного завода."Сама региональная группировка войск и сил -это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские", - добавил глава ведомства.