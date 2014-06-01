ГПК: белорусским безвизом воспользовались более 283 000 иностранцев

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воспользовалисьКак пояснили в Государственном пограничном комитете, за минувшую неделю в безвизовом порядке в Беларусь въехали 10 090 иностранцев: 7 174 гражданина Литвы, 1 614 граждан и 513 неграждан Латвии, 789 граждан Польши.В ведомстве добавили, что с начала действия безвизового режима для жителей соседних государств Евросоюза в Беларусь проследовали 283 799 иностранцев: 182 668 граждан Литвы, 68 909 граждан и 21 187 неграждан Латвии, 11 035 граждан Польши.