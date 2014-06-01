  • » » ГПК: белорусским безвизом воспользовались более 283 000 иностранцев

      • ГПК: белорусским безвизом воспользовались более 283 000 иностранцев

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:53
      (голосов: 0)
      Белорусским безвизом воспользовались более 283 000 иностранцев.

      Как пояснили в Государственном пограничном комитете, за минувшую неделю в безвизовом порядке в Беларусь въехали 10 090 иностранцев: 7 174 гражданина Литвы, 1 614 граждан и 513 неграждан Латвии, 789 граждан Польши.

      В ведомстве добавили, что с начала действия безвизового режима для жителей соседних государств Евросоюза в Беларусь проследовали 283 799 иностранцев: 182 668 граждан Литвы, 68 909 граждан и 21 187 неграждан Латвии, 11 035 граждан Польши.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь