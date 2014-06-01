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      • В Минобороны Беларуси рассказали о развертывании региональной группировки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:40
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      Министерство обороны Беларуси провело брифинг для аккредитованных в республике военных дипломатов и информировало их о порядке и местах развертывания региональной группировки войск Союзного государства в Беларуси.

      Брифинг провел помощник главы ведомства по вопросам международного военного сотрудничества.

      "Участие в мероприятии приняли 19 иностранных военных дипломатов, аккредитованных при Минобороны. Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск на территории Беларуси, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой.

      Полковник Валерий Ревенко отметил высокий уровень напряженности вокруг Беларуси, вызвавший необходимость принятия комплекса дополнительных мер стратегического сдерживания, направленных на недопущение дестабилизации ситуации и развязывания военной агрессии против республики и Союзного государства.

      Помощник министра обороны подчеркнул, что решение о развертывании региональной группировки войск принято и реализуется лишь для усиления обороны границ Союзного государства", - рассказали в министерстве.
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