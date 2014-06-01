Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Беларуси

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Запад делает все, чтобы втянуть Беларусь. Такое заявление сегодня, 17 октября, сделал госсекретарь Совета безопасности республики."К сожалению, коллективныйставки,, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть белорусов. Нет, мы на это не нацелены. Беларусь всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов исключительно мирным путем, путем мирных переговоров, на площадках, которые мы предоставляем и предлагаем для ведения переговоров и конструктивного диалога.Но Западу это не нужно. Он нацелен на военную составляющую. И всеми фибрами души подталкивает Украину к тому, чтобы шла эта братоубийственная война. Просто напичкивают Украину боеприпасами, ракетами, другим тяжелым вооружением, чтобы продолжать то, что сегодня там происходит", - сказал генерал-лейтенант Александр Вольфович.