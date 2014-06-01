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      • Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:34
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      Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее 9 000 человек. Об этом сообщил глава департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества.

      "Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав белорусско-российской региональной группировки войск начали прибывать в Беларусь.

      Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 000 человек. Более детальную информацию сообщат завтра на брифинге для иностранных военных атташе", - написал Валерий Ревенко в соцсети.
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