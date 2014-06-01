Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск

Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее 9 000 человек. Об этом сообщил глава департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав белорусско-российской региональной группировки войск начали прибывать в Беларусь.
Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 000 человек. Более детальную информацию сообщат завтра на брифинге для иностранных военных атташе", - написал Валерий Ревенко в соцсети.