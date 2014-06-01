Лукашенко не намерен втягиваться в конфликт на Украине

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на Украине. Такое заявление сделал Александр"Мы никого там (на Украине) не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае – РФ, и мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим, но, видимо, нас не хотят слушать и услышать", - сказал Президент в интервью американской телекомпании NBC.На вопрос журналиста, стремится ли Минск участвовать в российской военной операции, белорусский лидер ответил, что он многократно говорил, что республика участвует в спецоперации, всячески поддерживая РФ."Наша поддержка заключается в том, чтобы наши границы с Польшей и Литвой не были нарушены и через Беларусь не был нанесен удар в спину российским войскам. Изначально так было. Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и в подавляющем большинстве предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки прибывает к нам по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие", - заключил глава государства.