В Беларусь прибыли первые российские военные из региональной группировки

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прибыли в Беларусь для формирования"Данное решение реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах", - сказано в заявлении Министерства обороны республики.В этом же сообщении выложено видео, демонстрирующие прибытие военнослужащих и техники, и приводится комментарий заместителя командира роты российских военных Виктора Смеяна."Мы приехали, чтобы оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое", - отметил военнослужащий.Напомним, 10 октября Александр Лукашенко заявил, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Беларуси, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. По словаам Президента, в связи с обострением на западных границах Союзного государства он договорился с российским коллегой о развертывании совместной