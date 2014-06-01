  • » » В Беларусь прибыли первые российские военные из региональной группировки

      • В Беларусь прибыли первые российские военные из региональной группировки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:18
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      Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь для формирования совместной группировки войск.

      "Данное решение реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах", - сказано в заявлении Министерства обороны республики.

      В этом же сообщении выложено видео, демонстрирующие прибытие военнослужащих и техники, и приводится комментарий заместителя командира роты российских военных Виктора Смеяна.

      "Мы приехали, чтобы оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое", - отметил военнослужащий.

      Напомним, 10 октября Александр Лукашенко заявил, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Беларуси, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. По словаам Президента, в связи с обострением на западных границах Союзного государства он договорился с российским коллегой о развертывании совместной региональной группировки войск.
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