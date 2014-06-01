Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко

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Александрзаявил сегодня, 14 октября, что"Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать. А вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО – Господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями", - сказал Президент, когда отвечал на вопрос о заявлениях киевских властей о том, что Украина – "де-факто член НАТО".Напомним, глава оборонного ведомсвта Украины Алексей Резников заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО.