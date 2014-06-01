  • » » Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко

      • Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО, заявил Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:01
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил сегодня, 14 октября, что Минск не очень волнует желание Киева вступить в НАТО.

      "Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать. А вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО – Господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями", - сказал Президент, когда отвечал на вопрос о заявлениях киевских властей о том, что Украина – "де-факто член НАТО".

      Напомним, глава оборонного ведомсвта Украины Алексей Резников заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь