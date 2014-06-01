КГБ Беларуси опроверг слова Макея о вводе режима КТО

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Агентство Sputnik сообщило сегодня, 14 октября, со ссылкой на источник в КГБ Беларуси, что в стране"В ведомстве подтвердили, что в республике не вводился режим контртеррористической операции. На территории Беларуси контртеррористическая операция не проводилась и сейчас не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер. В данный момент в стране проводятся плановые учебные мероприятия для поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению", - цитирует агентство слова представителя КГБ.Напомним, главаБеларуси Владимирв интервью газете "Известия" сказал, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции, вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств.