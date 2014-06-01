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      • Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:53
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин, в отличие от Запада, предлагал варианты решения украинского конфликта.

      "Что касается украинского конфликта, - то, что вы говорите: "Он там не одерживает победу" - но в этой войне и вы (Запад) не одерживаете победу.

      50 стран сегодня воюют фактически против РФ на территории Украины. Свашей стороны тоже нет победы. Поэтому нужно искать пути выхода из сложившейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент России не единожды предлагал варианты. Но его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция", - сказал белорусский лидер в интервью каналу NBC.
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