Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко

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Александрзаявил, что Владимир, в отличие от Запада,"Что касается украинского конфликта, - то, что вы говорите: "Он там не одерживает победу" - но в этой войне и вы (Запад) не одерживаете победу.50 стран сегодня воюют фактически против РФ на территории Украины. Свашей стороны тоже нет победы. Поэтому нужно искать пути выхода из сложившейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент России не единожды предлагал варианты. Но его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция", - сказал белорусский лидер в интервью каналу NBC.