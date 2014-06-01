В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

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В Беларуси после появления информации о возможных провокациях со стороны некоторых сопредельных государств. Об этом министр иностранных дел республики заявил в интервью газете "Известия"."Мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал Президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта.Александр Лукашенко провел несколько совещаний с силовыми структурами. Введен режим КТО. Действительно, были данные о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков нашей территории.В сложившейся ситуации ни один такой сигнал не должен оставаться без реакции. Вооруженные силы, правоохранительные структуры и спецслужбы могут дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных стран", - сказал Владимир Макей.