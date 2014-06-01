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      • Совбез Беларуси заверил, что мобилизации в стране не планируется

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:17
      (голосов: 0)
      В Беларуси не ожидается мобилизация. Такое заявление сделал сегодня, 13 октября, госсекретарь Совета безопасности.

      "Все призывные мероприятия военной составляющей абсолютно плановые. Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв. Поэтому паниковать не надо. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали.

      Наша армия небольшая, компактная, она предназначена для того, чтобы локализовать те военные угрозы, риски, вызовы, которые сегодня исходят от наших, к сожалению, соседей", - пояснил Александра Вольфович.
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