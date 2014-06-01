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      • Лукашенко заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:11
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      Отказавшись от ядерного оружия, Беларусь получила взамен бесконечные попытки Запада дестабилизировать обстановку в республике. Такое заявление сегодня, 13 октября, сделал Александр Лукашенко.

      "Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от ядерного оружия. А что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий – пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси.

      В 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом в республике. Такой же сценарий ранее опробировали на Украине. К чему всё это привело, мы видим. К счастью, в 2022 году мы смогли сохранить мир на этой земле, в Казахстане", - сказал глава государства.
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