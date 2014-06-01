Запад пытается открыть "второй фронт", заявил глава КГБ Беларуси

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. Такео заявление сегодня, 13 октября, сделал глава КГБ Беларуси."Они предпринимают попытки открыть второй фронт на каком-либо направлении для того, чтобы отвлечь ресурсы Российской Федерации на решение попутных задач.Поэтому мы прогнозируем обострение ситуации в регионе. В таких условиях изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи. Традиционно используется так называемая оппозиция. Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период.Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей. Поэтому все сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции против Беларуси. На территории Украины сформирован ряд незаконных вооруженных формирований, в которых участвуют беглые, которые появились на той территории по различным причинам", - сказал Иван Тертель.