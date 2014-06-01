Зеленский предложил отменить безвизовый режим с Беларусью

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Владимирпоручил кабинету министров рассмотреть вопрос обс учетом развития ситуации, соблюдая национальные интересы Украины и ее граждан.Петицию с предложением отменить безвизовый режим с Беларусью зарегистрировали на сайте украинского лидера 7 июля. Она набрала свыше 25 000 голосов.Отвечая на петицию, Зеленский напомнил, что граница между странами закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев. При этом он уточнил, что работает лишь один пункт пропуска на Волыни."На данный момент кабмину Украины предложено рассмотреть предложенные в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - сказано в ответе Зеленского.