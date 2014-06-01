МИД Беларуси: страна не закроет глаза на скопление у границ военных

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Минск не будет закрывать глаза на, будет вырабатывать меры реагирования. Такое заявление сегодня, 12 октября, сделал министр иностранных дел республики."То, что сейчас происходит и на южных наших границах, и на западных… Мы видим, что нагнетается истерия. И не просто идет, скажем, словесная какая-то риторика. А предпринимаются конкретные действия: перебрасываются боевая техника, вооружения, накапливаются военнослужащие. Конечно, мы не должны закрывать на это глаза.Разумеется, официальный Минск будет вырабатывать адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", - отметил Владимир Макей.