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      • МВД Беларуси: попытки устроить теракты будут пресекаться

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:13
      (голосов: 0)
      Попытки устроить теракты будут пресекаться. Такое заявление сегодня, 12 октября, сделал министр внутренних дел Беларуси.

      "Задача сотрудникам органов внутренних дел поставлена одна: если кто-то попытается совершить теракты на нашей территории - эти люди будут сразу уничтожены.

      Внимательно отслеживаем ситуацию у госграниц, анализируем, принимаем решения. Смотрим и реагируем на призывы в сети провести в республике противоправные действия, устроить провокации. Этих людей, находящихся за границей, хочу заверить: все попытки будут пресечены, а исполнители уничтожены. Для обеспечения безопасности граждан есть все необходимое: и силы, и средства, и техника, и вооружение.

      С учетом ситуации вокруг страны и призывов в интернете провести силовые акты в республике приняты дополнительные меры безопасности. Обстановка спокойная, безопасность граждан будет обеспечена", - заключил Иван Кубраков.
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