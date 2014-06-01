МВД Беларуси: попытки устроить теракты будут пресекаться

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. Такое заявление сегодня, 12 октября, сделал министр внутренних дел Беларуси."Задача сотрудникам органов внутренних дел поставлена одна: если кто-то попытается совершить теракты на нашей территории - эти люди будут сразу уничтожены.Внимательно отслеживаем ситуацию у госграниц, анализируем, принимаем решения. Смотрим и реагируем на призывы в сети провести в республике противоправные действия, устроить провокации. Этих людей, находящихся за границей, хочу заверить: все попытки будут пресечены, а исполнители уничтожены. Для обеспечения безопасности граждан есть все необходимое: и силы, и средства, и техника, и вооружение.С учетом ситуации вокруг страны и призывов в интернете провести силовые акты в республике приняты дополнительные меры безопасности. Обстановка спокойная, безопасность граждан будет обеспечена", - заключил Иван Кубраков.