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      • Могилевская фирма после проверки уплатит почти 270 000 рублей налога

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:26
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      Могилевская фирма после проверки уплатит почти 270 000 рублей налога.

      Инспекция МНС по Ленинскому району Могилева провела выездную проверку коммерческой организации, которая занималась неспециализированной розничной торговлей. Компания ликвидировалась, и нужно было проверить документы бухгалтерского и налогового учета, обеспечивающие возможность и правильность исчисления размера налогов. Но нужной отчетности не оказалось.

      Проверка определила размер причитающихся к уплате в бюджет налогов за проверяемый период согласно действующему законодательству. Фирме предъявили к уплате около 270 000 рублей, в том числе 253 000 рублей налогов.
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