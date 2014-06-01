Могилевская фирма после проверки уплатит почти 270 000 рублей налога.

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Могилевскаяналога.Инспекция МНС по Ленинскому району Могилева провела выездную проверку коммерческой организации, которая занималась неспециализированной розничной торговлей. Компания ликвидировалась, и нужно было проверить документы бухгалтерского и налогового учета, обеспечивающие возможность и правильность исчисления размера налогов. Но нужной отчетности не оказалось.Проверка определила размер причитающихся к уплате в бюджет налогов за проверяемый период согласно действующему законодательству. Фирме предъявили к уплате около 270 000 рублей, в том числе 253 000 рублей