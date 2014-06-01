  • » » Директор столичной фирмы обманул иностранную организацию на 65 000 рублей

      • Директор столичной фирмы обманул иностранную организацию на 65 000 рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:23
      (голосов: 0)
      Директор столичной фирмы обманул иностранную организацию на 65 000 рублей.

      Правоохранители раскрыли мошенническую схему 28-летнего директора компании. Как выяснилось, мошенник обязался поставить иностранной организации 15 т мяса птицы, однако выполнять обязательства изначально не намеревался.

      Вместо этого деньги, полученные в качестве аванса, аферист перевел на счет жены, чтобы тратить на личные нужды. Общая сумма ущерба превысила 65 000 рублей. Часть средств нашли и изъяли по месту жительства мошенника.

      По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь