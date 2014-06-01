Директор столичной фирмы обманул иностранную организацию на 65 000 рублей.

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Директор столичной фирмыПравоохранители раскрыли мошенническую схему 28-летнего директора компании. Как выяснилось, мошенник обязался поставить иностранной организации 15 т мяса птицы, однако выполнять обязательства изначально не намеревался.Вместо этого деньги, полученные в качестве аванса, аферист перевел на счет жены, чтобы тратить на личные нужды. Общая сумма ущерба превысила 65 000 рублей. Часть средств нашли и изъяли по месту жительства мошенника.По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.