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      • Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:55
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      Мировые события указывают на начало формирования многополярного мира. Такое заявление сегодня, 11 октября, президент Беларуси сделал в ходе встречи с президентом Таджикистана в Душанбе.

      "Происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой, многополярной системы политического устройства мира. Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире, новых вызовов и угроз полностью совпадают. Мы конструктивно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных государств", - сказал Александр Лукашенко Эмомали Рахмону.

      Белорусский лидер особо подчеркнул, что Минск и Душанбе смогли придать своему сотрудничеству особый статус стратегического взаимодействия.
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