Лукашенко заявил о начале формирования многополярного мира

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Мировые события указывают на. Такое заявление сегодня, 11 октября, президент Беларуси сделал в ходе встречи с президентом Таджикистана в Душанбе."Происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой, многополярной системы политического устройства мира. Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире, новых вызовов и угроз полностью совпадают. Мы конструктивно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных государств", - сказал АлександрЭмомали Рахмону.Белорусский лидер особо подчеркнул, что Минск и Душанбе смогли придать своему сотрудничеству особый статус стратегического взаимодействия.