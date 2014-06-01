Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Беларусью

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Владимирпредложил. Данное заявление президент Украины сделал в своем обращении на саммите G7, который прошел в онлайн-формате."Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от Александра Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами. Прошу "Группу 7" поддержать нашу инициативу", - сказал Владимир Зеленский.Напомним, в понедельник, 10 октября, Президент Беларуси в ходе совещания с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Минска безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад.