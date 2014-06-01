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      • Посол ЕС в Беларуси покидает должность

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 09:43
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      Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель сообщил, что покидает эту должность.

      "После 3 лет пребывания в должности мой мандат посла Евросоюзе С в Беларуси подошел к концу. Власти республики решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности. Исполнять обязанности главы представительства ЕС в Минске будет Эвелина Шульц, а я назначен спецпосланником ЕС по Восточному партнерству", - написал дипломат в социальной сети.

      Он напомнил, что, когда приступил к своим обязанностям в сентябре 2019 года, двусторонние отношения между Минском и Брюсселем "в целом имели положительную динамику".

      "После этого произошло колоссальное ухудшение наших отношений, особенно после президентских выборов в августе 2020 года. Далее следовали события, которые продолжали негативно влиять на белорусско-европейские отношения", - заключил Шубель.
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