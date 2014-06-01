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      • Беларусь опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 19:40
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      Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси опровергло информацию в российских СМИ о запрете экспорта в РФ белорусской мясомолочной продукции и яиц.

      "Беларусь - надежный торговый партнер. Ни о каком запрете или частичном приостановлении поставок мясомолочной продукции в РФ не может идти и речи. На данный момент открыты для поставок продовольствия в РФ 37 крупных предприятий мясомолочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего числа)", - заявили в ведомстве.

      Отметим, российское издание "Коммерсант" распространило информацию, что власти республики приостановили выдачу ветеринарных сертификатов 7 крупным производителям мясомолочного сектора Беларуси и тем самым ввели ограничения для них на вывоз в РФ мяса курицы, яиц и молочной продукции.
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