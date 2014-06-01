Беларусь опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию

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Министерство сельского хозяйства и продовольствияв российских СМИ обелорусской мясомолочной продукции и"Беларусь - надежный торговый партнер. Ни о каком запрете или частичном приостановлении поставок мясомолочной продукции в РФ не может идти и речи. На данный момент открыты для поставок продовольствия в РФ 37 крупных предприятий мясомолочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего числа)", - заявили в ведомстве.Отметим, российское издание "Коммерсант" распространило информацию, что власти республики приостановили выдачу ветеринарных сертификатов 7 крупным производителям мясомолочного сектора Беларуси и тем самым ввели ограничения для них на вывоз в РФ мяса курицы, яиц и молочной продукции.