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      • Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:03
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      Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом сегодня, 10 октября, заявил белорусский лидер. 

      "В Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ я встречался с Президентом РФ. Из-за обострения на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки России и Беларуси. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает такого, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства.

      Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Беларуси. Должен вам сообщить, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней", - сказал глава государства.
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