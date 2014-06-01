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      • Автоперевозчики ЕС могут оформить с 10 октября разрешение на перевозку грузов по Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 10:29
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      Автоперевозчики ЕС могут оформить с 10 октября разрешение на перевозку грузов по Беларуси.

      "Для автомобильного перевозчика, зарегистрированного в государствах - членах Евросоюза, предоставляется возможность с 10 октября оформления в Транспортной инспекции разрешения на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Беларуси.

      Для этого нужно скачать, заполнить и направить в Транспортную инспекцию заявление по электронной почте, потом авторизоваться в личном кабинете в системе "Дазвол" посредством высланного логина и пароля, оформить счет-фактуру на количество заявленных к оформлению разрешений и оплатить заказ по указанным реквизитам.

      Стоимость оформления разрешения составляет 15 базовых величин (480 рублей). В завершение необходимо обратиться за оформлением разрешений в одно из структурных подразделений филиалов Транспортной инспекции в Минске и областных городах", - пояснили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
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