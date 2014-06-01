Кибермошенники похитили у минчанки 6 000 рублей

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Доверчивая минчанка стала жертвойОбратившаяся за помощью к правоохранителям женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. А во избежание этого нужно продиктовать коды, которые придут в СМС-сообщениях.Доверчивая минчанка выполнила указания, после чего на ее имя оформили онлайн-кредит на. В считанные минуты деньги перевели на чужой счет.По данному факту возбудили уголовное дело за "хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации".