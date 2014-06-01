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      • Кибермошенники похитили у минчанки 6 000 рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:25
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      Доверчивая минчанка стала жертвой кибермошенников.

      Обратившаяся за помощью к правоохранителям женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. А во избежание этого нужно продиктовать коды, которые придут в СМС-сообщениях.

      Доверчивая минчанка выполнила указания, после чего на ее имя оформили онлайн-кредит на 6 000 рублей. В считанные минуты деньги перевели на чужой счет.

      По данному факту возбудили уголовное дело за "хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации".
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