В Беларуси уверяют, что заморозка цен не приведет к дефициту товаров

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Введенный в Беларуси мораторий на рост цен. Такое заявление сегодня, 9 октября, сделал министр антимонопольного регулирования и торговли."Предпосылок к тому, чтобы товары исчезли с полок, нет. Некоторые сейчас паникуют, но пройдет время, голова остынет, и всё будут работать в нормальном режиме.Поставлена задача, чтобы ассортимент на полках магазинов не сузился и не было уходов с рынка. Этим наряду с антимонопольщиками занимаются прокуратура, милиция, комитет госконтроля. Если кто-то позволит себе нарушить – реакция будет мгновенная и жесткая. Нужно понять одну простую вещь: никакого шока не произошло, все предприятия, поставщики и торговля работали рентабельно", - заключил Алексей Богданов.Напомним, Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с правительством и раскритиковал рост цен на товары и текущий уровень инфляции. Президент распорядился ввести запрет на повышение цен в стране.